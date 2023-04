El vídeo en el que una conductora de autobús nocturno de Barcelona se vio en la situación de expulsar a un pasajero "ebrio" del vehículo por acosarla de forma reiterada con "comentarios sexualizados" no ha pasado desapercibido y ha generado un sinfín de comentarios en la población. De hecho, este martes la grabación fue tema de debate en El Programa de Ana Rosa, espacio en el que se puso en entredicho la actitud que tomó la chófer.

El mismo espacio se puso en contacto con Roger, persona que grabó la situación y, posteriormente publicó el vídeo en TikTok, para obtener más detalles al respecto. Sin embargo, la conexión no fue como se esperaba. El joven, que llevaba dos horas esperando, se dispuso a bajarse los pantalones en directo. "Me podéis comer la p... porque mira, esto es una vergüenza", expresó, visiblemente disgustado y, justo en ese momento, se cortó la conexión con él.

Este miércoles, el mismo chico, ha decidido realizar otro clip para contextualizar lo ocurrido y lo ha publicado en la misma red social "Me gustaría aportar información necesaria que no se ha dado y que falta. Se están diciendo cosas que no son ciertas y me gustaría aclararlo", ha expresado.

En palabras del testigo, no todo ocurrió tal y como se ve en la grabación. "La conductora no echó al pasajero de primeras. Ella aguantó muchísimo, durante varios minutos, los comentarios del tío, en los que le decía: 'qué guapa eres', 'eres la tía más guapa que he visto en mi vida'", ha asegurado Roger.

Como se ve en la grabación, el pasajero estaba sentado justo detrás de la conductora. A esto, el testigo ha añadido que ella, exhausta, "le dio la oportunidad de que se fuera atrás del todo o sino lo echaría". Sin embargo, el viajero, obcecado, no hizo caso a su sugerencia.

"Me gustaría aclarar esto porque veo que en los comentarios se está diciendo cosas como 'la tía no tiene paciencia'. No es que no tenga paciencia... Tendríais que estar en su lugar", ha proseguido declarando el chico. Además, Roger ha agregado que el pasajero "estuvo de pie mucho rato mientras ella conducía y no se callaba", por lo que se vio en la tesitura de tomar esa decisión.

"En cuanto vi que la conductora se levantó de mala hostia, totalmente razonable, me puse a grabar. Mucha gente me ha achacado el hecho de que no ayudara. La verdad es que quería grabar lo que pasara y, obviamente, si hubiera pasado algo más grave me hubiera puesto en medio" ha declarado el joven.

El autor del vídeo también ha añadido que el pasajero se ha puesto en contacto con él para que este elimine el vídeo, que se ha viralizado en redes sociales. "Me está acosando para que borre el vídeo. He tenido que ponerme en manos legales para ver hasta que punto puedo aportar más información", ha zanjado Roger.