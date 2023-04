Una 'tiktoker' comparte los desorbitados precios del festival Coachella: "Al menos la cerveza está bien fresquita"

Coachella ya ha celebrado su primer fin de semana de festival y de él ha quedado constancia en las redes sociales, pues cientos de influencers de todo el mundo han sido partícipes de estos tres primeros días donde Bad Bunny y Rosalía han sido los protagonistas de los vídeos compartidos por sus actuaciones sobre el escenario.

Si bien hay algunos creadores de contenido que han compartido la impresionante casa donde se han hospedado para descansar a gusto entre concierto y concierto, otros han querido hacer un repaso del dinero que se han dejado en el evento.

Ha sido el caso de Sandra, una tiktoker española que ha viajado hasta Indio (California) para disfrutar de esta experiencia. "Las entradas para entrar al recinto cuestan 500 euros las más baratas y el doble las VIP", comienza en su relato.

En cuanto al alojamiento, la joven ha acudido con cinco personas más y por cabeza les ha costado 300 euros el alquiler de una vivienda durante cuatro días. También alquilaron un coche para trasladarle al recinto de conciertos, que les costó 30 euros por persona.

"A eso tienes que sumarle los vuelos desde donde vengas y lo que te vas a gastar aquí", asegura Sandra, que no se arrepiente del dinero que se ha dejado, ya que apunta que "merece muchísimo la pena".

En otro vídeo publicado en su perfil de TikTok, la chica quiso comentar lo que vale la comida y la bebida en las casetas del interior del recinto. 23 dólares (aproximadamente 20,99 euros) unos tacones coreanos, 30 dólares (27,38 euros) por un plato de pollo, arroz y plátano frito o 21 dólares (19,16 euros) por una paella o una quesadilla son algunos de ellos. Sin olvidar la cerveza, que por cada lata le cobraron 13 dólares (11,86 euros). "Al menos está bien fresquita", apunta.

Sus vídeos sobre el festival cuentan con miles de reproducciones y un sinfín de comentarios al respecto por parte de los usuarios que, sobre todo, opinan sobre los precios de los productos a consumir, que han considerado de "desorbitados".

"Me meto la bebida de fuera mejor", dice una usuaria, "Realmente no tenía tanta sed", comenta un segundo, "¿Una lata unos 13 euros? Aquí en Cádiz me compro 13", compara un tercero.