Donald, el pato salvaje que vive con normalidad a pesar de tener un cuchillo clavado en el cuello

Normalmente, los rescatistas suelen encontrarse a animales en diferentes condiciones. Sin embargo, algunos casos son bastante impactantes. La asociación Pinocchio et Sauvageons, de Francia, se sorprendió al ver a un pato salvaje con un cuchillo clavado en el cuello, según ha publicado Oddity Central.

A pesar de que la realidad ya era muy impactante, lo que más llamó la atención de los miembros fue que el animal se encontraba en buenas condiciones y viviendo con normalidad junto al resto de sus compañeros.

La asociación, que apodó al ave bajo el nombre de Pato Donald, destacó al portal de noticias que el animal había captado la atención de mucha gente de Saint-Nolff, región al noroeste de Francia, ya que a simple vista se podía ver como el mango de un cuchillo rojo sobresalía del lado izquierdo de su cuello.

Al parecer, Donald no se encontraba afectado por la herida que tenía. Según contaron los rescatistas, el ave nadaba con total normalidad junto al resto de sus compañeros y se alimentaba sin ninguna dificultad. Un hecho que dejó atónitos a la asociación pues, normalmente, un animal con una herida como esa suele encontrarse convaleciente.

Pinocchio et Sauvageons temía que el objeto punzante en el futuro pudiera convertirse en un problema grave, por lo que decidieron someter al pato a una operación. Lo cierto es que no tuvieron nada fácil capturarlo pues Donald se encontraba en excelente forma física.

Tras varios intentos fallidos, finalmente los rescatistas pudieron atraparlo y sedarlo para extraerle el cuchillo. La operación no tuvo ninguna complicación y, después de su recuperación, la asociación afirmó que el pato se encuentra en excelentes condiciones y que parece no tener secuelas de lo ocurrido.

Sobre cómo Donald se clavó el cuchillo en el cuello, un miembro de la Liga para la Protección de las Aves aseguró a la asociación que no se trataba de un accidente, sino que alguien arremetió contra el cuello del animal. Por suerte, el cuchillo no perforó ningún órgano vital del ave. No obstante, las autoridades están tratando de identificar al posible autor de los hechos.