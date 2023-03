El 'influencer' Telmo Trenado habla de sus noches de juerga con Froilán y Victoria Federica: "Les va la fiesta"

No es secreto que el influencer Telmo Trenado disfruta mucho de los eventos de marcas. Por eso, en su última entrevista en la Cadena Ser, en el programa A las bravas, quisieron preguntarle por algunos de sus compañeros de fiesta.

En concreto, Trenado reconoció haber compartido discoteca en numerosas ocasiones con Victoria Federica y Froilán, con quien tiene "amigos en común", durante sus noches de fiesta en Madrid.

A la nieta del rey, la supera, según ha comentado. "Es muy maja, me la he encontrado varias veces por ahí", ha explicado: "La vez que la vi estaba bastante formal porque estaba con su novio, ahora su ex, se retiraron pronto y yo me quedé hasta tarde".

Sin embargo, está seguro de que "le va la fiesta": "A algún after habrá ido". Un tipo de locales en los que es más habitual encontrarse a Froilán, ha revelado.

Raúl Pérez, conductor del programa, se preguntaba si tuvo miedo de "acostarse y levantarte en Abu Dabi sin saber cómo y sin saber qué había pasado ahí". "Eso suele ser más cuando salgo con Froilán", ha bromeado.

"He coincidido mucho con él, no hemos quedado o hablado por WhatsApp, pero tenemos mucha gente en común y muchas veces salimos juntos", ha explicado, afirmando en susurros que lo ha encontrado en más de una ocasión en algún local después de estar toda la noche de fiesta.