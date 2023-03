El misterio de los clientes de Amazon que compran cámaras y reciben comida de gatos

El gigante de comercio electrónico Amazon está protagonizando una curiosa situación que ha denunciado la BBC: decenas de clientes están recibiendo comida de gato u otros productos variados en vez de sus pedidos de aparatos tecnológicos como cámaras de fotos.

El reportaje recoge los testimonios de algunos de los afectados, como un hombre llamado Jonathan, que había comprado una cámara Sony Alpha 6-400, con un precio de 900 libras esterlinas (1.028 euros), y un teleobjetivo Tamron con un precio de 520 libras esterlinas (593 euros), el 8 de septiembre. El pedido tenía un valor combinado de 1.420 libras esterlinas (1621 euros).

"Cuando abrí la caja, me entró una ola de pánico, me sorprendió ver comida para gatos (de la marca) Felix. Estaba muy ansioso, porque sabía que no iba a ser fácil recuperar mi dinero", dijo Jonathan.

Jonathan dijo que cuando el repartidor llegó con el paquete, "parecía normal" a primera vista, así que le dio al repartidor un código único y lo aceptó. Debido a que el cliente había firmado para la entrega, Amazon inicialmente se negó a reembolsar la suma.

Sin embargo, después de múltiples quejas y discusiones con diferentes miembros del personal del departamento de quejas, le reembolsaron el dinero.

Mascarillas en vez de una tarjeta gráfica

Otro testimonio es el de Heather, una mujer de Escocia que le quiso regalar a su hijo una tarjeta gráfica para su ordenador en Navidad y a cambio, recibió un paquete de mascarillas quirúrgicas. Amazon no les hizo el reembolso hasta el 20 de febrero.

Hay más casos, como el de un hombre que compró un teléfono móvil y recibió una lata de comida para perros y una colonia, o el de un hombre que se gastó cerca de 2.300 euros en una cámara de fotos y un teleobjetivo, pero recibió en su lugar un par de zapatos. Aún está esperando el reembolso.

En respuesta a la BBC, un portavoz de Amazon dijo: "Trabajamos arduamente para crear una experiencia de compra fiable al proteger a los clientes, socios de ventas y Amazon del abuso y contamos con sistemas para detectar comportamientos sospechosos. Estamos investigando estos casos específicos y estamos en contacto con los clientes afectados".