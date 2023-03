Ben Affleck desvela la realidad sobre su comportamiento en los Premios Grammy 2023: "Se malinterpretó un poco"

Uno de los temas que más dieron de los que hablar durante la gala de los Premios Grammy 2023 fueron las caras de Ben Affleck. El actor y la cantante Jennifer Lopez fueron captados por una cámara en lo que parecía una conversación un tanto tensa. De hecho, la actitud del intérprete hizo pensar a muchos internautas que se encontraba incómodo.

Sin embargo, todo esto era solo una apariencia y así lo ha asegurado el propio protagonista para el medio The Hollywood Reporter. En la entrevista le preguntan si le afectaron los comentarios que se generaron por parte de los seguidores de la cara en las redes.

Este aseguró que no, remarcando que la escena se "había malinterpretado un poco". "Lo pasé bien en los Grammy. Iba mi esposa y pensé: 'bueno, habrá buena música, será divertido", cuenta el actor, que ya está acostumbrado a este tipo de eventos.

Tal y como apunta en su relato, el actor vio a Trevor Noah, el presentador del evento, y le comentó a JLo si debía alejarse. "Nos estaban encuadrando en esta toma, pero no sabía que estaban rodando. Me incliné hacia ella y dije: 'Tan pronto como comiencen a rodar, me alejaré de ti y te dejaré sentada junto a Trevor'. Ella dijo: 'Será mejor que no te vayas'", ha asegurado para dejar claro lo que estaba ocurriendo.

"En las imágenes estoy como: 'Está bien, ¿de quién es este acto? De tu esposa'", ha querido aclarar el actor ante las críticas, ya que su intención era, en todo momento, dejarle el foco mediático a Jennifer Lopez porque ella era una de las invitadas principales de la gala.

De la misma manera, ha querido hacer una reflexión sobre otro de los mensajes negativos que recibió acerca de su comportamiento en esta velada, ya que otro de los comentarios más repetidos era sobre si el actor iba borracho.

"He ido a eventos y me he cabreado, me he aburrido, y he estado borracho, un montón, pero nunca me lo han dicho. Sin embargo, en los Grammy me lo dijeron y pensé, 'eso es interesante'", empieza Affleck con este testimonio, reconociendo que precisamente en este acto no iba bajo los efectos del alcohol.

Para él, esto plantea otra cuestión sobre "si es prudente o no reconocer la adicción porque hay mucha compasión", tal y como apunta. "Todavía hay un estigma tremendo, que a menudo es bastante inhibidor. Creo que desincentiva a las personas a mejorar sus vidas", concluye con su reflexión sobre este tema.