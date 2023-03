Un 'viajero del tiempo' afirma que los extraterrestres conquistarán la Tierra... dentro de 12 días

Eno Alaric, un usuario de redes sociales que asegura ser un viajero del tiempo, ha afirmado en TikTok que un grupo de extraterrestres conquistará el planeta Tierra y se apoderará de la raza humana. A través de su perfil de '@radianttimetraveler', ha asegurado que el suceso ocurrirá el 23 de marzo de este mismo año.

El hombre afirma que proviene del año 2671 y comparte noticias de forma regular sobre eventos relevantes que aún no han sucedido. Así ha anunciado un acontecimiento que cambiaría la historia de nuestro mundo: la invasión alienígena.

Además, ha manifestado que solo una pequeña parte de los habitantes del planeta sobrevivirán gracias a otro extraterrestre conocido como 'el Campeón'. De esta manera Eno Alaric alertaba el pasado 30 de diciembre a sus más de 200 mil seguidores de su premonición.

"Una especie alienígena muy hostil viene a recuperar la Tierra, no ganaremos. Otro alienígena, cuyo mundo fue destruido por los hostiles, salvará a algunos de nosotros. El 23 de marzo de 2023, unas 8.000 personas serán llevadas a otro planeta habitable", explica mediante un vídeo de la red social.

Asimismo, en otro vídeo advierte de que esas 8.000 personas que serán llevadas a otro planeta serán seleccionadas teniendo en cuenta quién puede ayudar a los demás a sobrevivir. Mientras tanto, asegura que la Tierra está "al borde de la destrucción".

Tras hacerse viral, muchos usuarios han bromeado respecto a esta hipótesis: "Entonces no tendré que pagar el préstamo del banco ufff de la que me salvé", "En el nuevo planeta hace mucho frío, saludos cordiales" o "¿Puedes decirme la hora? Para no hacer planes".