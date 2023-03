Una anciana de 83 años completa por tercera vez una de las pruebas de resistencia más duras del mundo

Mildred Wilson, de 83 años, es la persona de más edad que ha completado por tercera vez la 'Tough Mudder', una de las pruebas de resistencia más duras del mundo que se realiza en Estados Unidos.

El recorrido está repleto de obstáculos, como un baño de hielo gigante, una zaja acuática de 15 metros bajo una valla de acero, una carrera a través de 10.000 voltios de electricidad y una escalera de madera de 3 metros con peldaños gigantes llamada 'Escalera del infierno'.

Al finalizar la prueba Mildred ha declarado: "Cuando me preguntaron el año pasado si iba a volver les dije que a mi edad no hago planes con tanta antelación. Mientras mi salud sea buena y me lo permita seguiré participando".

Para la carrera de este año, Mildred recaudaba fondos para instalar un pozo de agua en África para los que no tienen acceso a agua limpia. Su hijo Danny, con el que corre todas las carreras fue quien le propuso volver a participar en la competición juntos.

Mildred confiesa que: "Siempre nos dicen antes de la carrera que no hay que avergonzarse por saltarse un obstáculo con el que no nos sentimos cómodos. Definitivamente, el año que viene me encantaría volver a estar aquí".