Sacan parecidos, bastante razonables, entre los personajes de 'Star Wars' y el público de un partido de hockey

Ya es común encontrarnos por redes vídeos de partidos de Estados Unidos, ya sea de fútbol, baloncesto, o en este caso hockey, de cómo los realizadores de las cámaras de estas competiciones sacan parecidos, bastante razonables, entre los asistentes y actores o incluso dibujos animados.

En esta ocasión se puede ver cómo en este partido de hockey comparan al público con actores reales, y no tan reales, de 'Star Wars'. Anakin Skywalker, BB-8 o Chewbacca son algunas de las paridades.

El vídeo ya cuenta en TikTok con más de 15 millones de visitas, casi un millón de me gustas y más de 5.000 comentarios: "El de Chewbacca se parecía mas a Hagrid de Harry Potter", dice uno de ellos.