A pesar de la diversidad que tiene Norteamérica desde hace décadas, aún hay estadounidenses que no consiguen hacer un ejercicio de tolerancia y, no contentos con ello, deciden hacerse las víctimas y alegan que están siendo los discriminados.

Así lo demuestra esta mujer que se ha viralizado este fin de semana después de increpar a un trabajador del Amy's Pizza de Filadelfia. La clienta, que estaba comiendo en el local, se acercó al mostrador con muy malas formas y le pidió que le devolvieran el dinero al darse cuenta de que en la televisión que tenían encendida se estaba emitiendo un programa en español.

"Estás despedido", le dice la mujer, entre insultos, argumentando que su familia lleva en el país al menos unos 200 años. "Quieres poner español en la televisión. ¿Qué tiene de malo? Que no eres americano".

"Te buscaré y te sacaré de nuestra ciudad hoy mismo. Que te den, devuélveme mi dinero, no voy a darle mi dinero a un inmigrante ilegal", continúa quejándose. "Estás en América, se supone que tienes que aprender inglés", le echa en cara y el camarero le responde que sabe su idioma. "¿Entonces por qué la televisión está en español? Eso es como decir 'que os den' a los americanos".

🇺🇸 Una ciudadana de Estados Unidos entra en cólera en un negocio porque tienen puesto en la televisión un canal en español. pic.twitter.com/JNSOHA400o — 马悟空 (@_Punhal_) February 25, 2023

La clienta empezó a explicar que su padre fue un veterano de guerra, donde muchos murieron. "¿Y tú haces este tipo de mierda?", pregunta ella. "Eres muy joven, no tienes ningún tipo de respeto. No lo entiendes, eres un ignorante".

El hombre pregunta, en español, si llaman a la Policía, y entonces su compañera, que estaba grabando lo sucedido, se mete. "Te estoy grabando porque eres una racista", argumenta la trabajadora, provocando que la clienta la acuse de hacerse "la víctima". "Yo soy americana, te estás haciendo la víctima, tú eres la racista", dice la mujer, enfadada.

Según New York Post, los hechos tuvieron lugar el pasado viernes y terminaron con la Policía personándose en el local y abriendo una investigación que aún está en curso.

"Esta señora entró en nuestra pizzería (que es propiedad de hispanos) y escuchó hablar español en nuestro televisor y comenzó a discriminarnos. No todos los hispanohablantes somos mexicanos y fue osado por su parte asumirlo", comentaron los responsables del restaurante. "La discriminación no debería ocurrirle a nadie, no importa quién sea ni cuál sea su origen. Estados Unidos es un país construido por inmigrantes. Lo siento mucho si alguna vez has experimentado algo así".