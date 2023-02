Un error en Facebook logra un emotivo reencuentro, 20 años después, de dos gemelos separados al nacer

Los reencuentros siempre vienen acompañados de una carga emotiva, especialmente aquellos que tienen lugar después de décadas. Esto es lo que les ha ocurrido a dos hermanos gemelos, separados al nacer, que han logrado conquistar a millones de personas en TikTok al protagonizar un bonito reencuentro después de 20 años.

El azar quiso que un error al etiquetar al hermano equivocado en una fotografía de Facebook los volviese a unir de nuevo. "Me criaron como a un hijo único. Hasta que alguien en Facebook me etiquetó en una foto. Era yo, pero no era yo. Era él", ha contado uno de los jóvenes, natural de Idaho.

A partir de ahí, decidió contactar con el chico que era idéntico a él y descubrió que tenía un hermano gemelo que estaba en Nueva York. Finalmente, decidió viajar hasta allí para reencontrarse con él.

Las imágenes del momento ha sido compartido por Luiggi Patiño en su cuenta de TikTok. En ellas se ve a uno de los dos hermanos, muy emocionado y nervioso, acercarse a su gemelo, que está de espaldas. Tras reconocer a su otro hermano, ambos no pueden contener las lágrimas y se funden en un emotivo abrazo.

El vídeo se ha vuelto viral en muy poco tiempo al acumular 5,1 millones de reproducciones, superar los 350.000 'me gusta' y sumar más de 10.000 comentarios por parte de los usuarios, que se han emocionado al conocer la historia. "Llorar por gente que no conozco es mi pasión", ha reconocido un seguidor.

"Además se abrazan como si fueran una sola pieza que encaja a la perfección, como si se conocieran de toda la vida", ha comentado otro usuario en TikTok.