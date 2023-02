La salida a la luz de la relación sentimental que la actriz italiana Monica Bellucci y el director de cine Tim Burton mantienen desde hace meses, según Paris Match, ha desatado una oleada de memes en Twitter.

El estadounidense de 64 años y la italiana de 58 se han convertido en la que podría ser la pareja del año y desde luego, y aunque todo es subjetivo, la diferencia de un físico y otro ha hecho que la gente haga todo tipo de comentarios.

"Que Monica Bellucci está saliendo con Tim Burton, oyoyoyoyoy, esta pareja sí que no me la esperaba", decía un usuario. "Tim Burton y Mónica Bellucci? A esta chica, vistas sus parejas, no se le puede decir que es una superficial. ¡Si es cierto,me encanta!", decía otra.

"No suelo hablar de este tipo de cosas, pero según Paris Match Monica Bellucci y Tim Burton están en pareja. Creo que es una buena noticia para la humanidad (y los nerds)", expresaba otro de los tuiteros.