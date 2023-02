Kenan, el niño de tres años con miles de seguidores que conduce motos de lujo y coches deportivos

Con solo tres años y una estatura que no le permite ni llegar al volante del coche, Zayn Sofuoğlu ha conseguido mostrar en redes sociales sus habilidades para conducir mejor que mucha gente.

Todo gracias a su padre, el piloto turco Kenan Sofuoğlu, que le ha adentrado en el mundo del motor desde bien pequeño, consiguiendo que domine la conducción de los lujosos coches de su colección y también peligrosas motos.

Un prodigio que, con su propia cuenta en Instagram, ha conseguido más de un millón de seguidores. Y no es de extrañar, pues sus vídeos manejando a la perfección grandes coches y hasta aparcándolos, dejan sin palabras a los internautas.

En uno de sus vídeos más virales, con más de 37 millones de reproducciones, ha demostrado que no llegar a los pedales y no ser capaz de ver por el cristal, no son impedimentos.

El pequeño, que ni siquiera alcanza a darle al botón para abrir el garaje, usa una cámara GoPro situada encima del coche para ver el exterior desde una tablet colocada dentro del vehículo.

Desde ahí, sale sin problemas del garaje y en un espacio reducido es capaz de darle la vuelta al lujoso Ferrari rojo sin ni siquiera estresarse. De hecho, el pequeño se muestra de los más orgulloso cuando devuelve el coche a su sitio.

Más allá de la fascinación, son muchos los que critican a su padre que, además, ahora se dedica a la política en Turquía. Desde 2021, muchos le han señalado por poner en peligro a Zayn situándole encima de grandes motos en circuitos especializados.

Sus padres se defienden asegurando que siempre están presentes cuando realiza las asombrosas maniobras, siguiéndole en todo momento y siempre pendiente del trayecto. No obstante, no es suficiente para muchos.