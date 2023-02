Un tiktoker revela qué es en realidad el 'pelo' que vemos en algunos árboles

A través de TikTok, se viralizó un video de un aparente árbol con cabello, impactando a los usuarios, quienes se han cuestionado la veracidad del contenido. El usuario @fichanitoarzate, mostró un supuesto árbol con cabello, lo cual intrigó a más de 12 millones de usuarios que han visto el sorprendente vídeo. Mientras más cerca está la cámara al supuesto árbol, más se ve que el supuesto pelo que en realidad no lo es ya que se trata de opiliones, conocidas como arañas patonas.

Los opiliones son parte de la familia de los arácnidos y es común que se les diga “arañas patonas". Éstas son de arácnidos totalmente inofensivo. Debido a que la disposición de sus quelíceros, una especie de “ colmillos” situados antes de la boca que usan para agarrar el alimento, acaban en forma de pinza y no de navaja como en las arañas, los opiliones no pueden “picarnos”. Además, tampoco poseen ningún tipo de glándula venenosa asociada a ellos, como sus temidos parientes.

Tras el fuerte impacto que ha tenido este vídeo en redes sociales, muchos usuarios comentaron y preguntaron por la dirección del supuesto árbol con cabello, pero no para visitarlo sino para no ir y no toparse con los opiliones.