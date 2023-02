La graciosa reacción de una hija al escuchar que su madre le prohíbe besar a su novio

Una madre grabó el pasado 20 de enero este vídeo de camino al cole donde se ve la reacción de su hija de cinco años al escuchar que le prohíbe besar a su nuevo novio.

Su hija se da la vuelta y asiente segura de lo que está diciendo: "Pues claro que no, mami. Solo estoy bromeando. Además, en el colegio está prohibido darse besos".

La madre ha explicado que le pareció muy tierno el momento en el que su hija le pidió que se sentara porque tenía una noticia importante que contarle: "Me pareció muy gracioso que me contara que tenía novio cuando hace poco me había dicho que su novia era una chica" cuenta la madre.