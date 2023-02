La conversación de WhatsApp que arrasa: "No hay nada como el amor de una abuela"

La conversación de WhatsApp que ha tenido la usuaria @mirifeckles con su abuela está causando sensación en internet. "No hay nada como el amor de una abuela", avanza en Twitter la joven, que avisa antes de contar la historia: "Hay tres días de diferencia entre una captura y otra".

Según se ve en las imágenes, se refiere a una charla entre abuela y nieta. Esta última le hace una pregunta: "Abuela. Una pregunta. Si yo te compro lana, ¿tú sabes hacer esto?", cuestiona, junto a una imagen de un bolso.

"Miriam, eso va a ganchillo. Yo ganchillo no sé. Yo ganchillo no sé. Pero eso va hecho a aguja de gancho", le responde su familiar a través de un audio.

"Vale, abuela, no pasa nada. Te quiero", asume Miriam. Lo que no esperaba es que, solo tres días después, su abuela le iba a dar la sorpresa de su vida. "Miriam, mira, faltan las asas y el cordón, que ese blanco no es", le explica, junto a una imagen del bolso que le estaba preparando, casi idéntico al que ella quería.

hay tres días de diferencia entre una captura y otra

La reacción de la abuela ha causado furor en las redes, donde el tuit arrasa con más de 2 millones de reproducciones y 52 mil 'me gusta' con comentarios de amor hacia la abuela de Miriam.