Un vecino de Granada intenta pagar una multa con 100 monedas de 1 euro: "Comience a contar"

De acuerdo al pronto pago, si se abona el importe de una multa en los primeros 20 días naturales, se puede optar a una reducción del 50%. Por ello, no son pocos los que se aprovechan de esto para poder ahorrarse una gran parte del importe.

Sin embargo, esto no niega que ocurran situaciones del todo peculiares cuando se trata de pagar una multa. Así lo ha contado al programa Ya es mediodía José Manuel la Chica, responsable de Redes Sociales de la Policía Local de Granada. En pleno directo, el policía ha narrado una de las situaciones más surrealista que ha vivido: la ocasión en la que un usuario pagó una multa con moneda de un euro.

Según ha contado, el vecino fue sancionado con una multa de 100 € por incumplir las normas de aparcamiento. Lo sorprendente ocurrió cuando el vecino de Granada entregó a los agentes cien monedas de un euro en una bolsa. "Comience a contar" es lo que les digo a los trabajadores de la Policía Local.

Y, si bien es completamente legal pagar la multa in situ y en metálico, el vecino no pudo efectuar el pago. Y es que según el decreto a nivel europeo, si bien es posible realizar este tipo de pagos, los agentes no pueden admitir más de 50 monedas en efectivo, por lo que la 'broma' no se salió bien al hombre.