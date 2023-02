Un alumno francés se inventa una palabra que deja atónito a su profesor de lengua española: "No sé si tacharlo o patentarlo"

Suele darse el caso de que una persona que hable más de un idioma se llegué a confundir a la hora de expresarse, mezclando los términos de una lengua y otra. Ese cruce da lugar a la invención de ingeniosas palabras que, muchas veces, causan sorpresa y alguna que otra carcajada. Así le ha sucedido a un alumno francés de 25 años cuyo profesor de lengua se ha quedado estupefacto al encontrarse con una palabra de lo más inusual e ingeniosa en su examen.

"Un chaval francés al que le doy clase de lengua ha usado 'narratriz' para hablar de la autora de un texto y no sé si tacharlo o patentarlo", compartió el docente en Twitter junto a una imagen en la que se ve el examen de lengua que había realizado el alumno y la palabra que se había inventado.

El tuit sorprendió a numerosos internautas y provocó un aluvión de felicitaciones a la ingeniosidad del estudiante. De hecho, la publicación acumula más de 600 mil visitas y 10 mil 'me gusta'.

Entre los comentarios, algunos usuarios intentaron explicar el cruce de lenguas entre el francés y el español que ha tenido el estudiante. "Lo que pasa es que ha hecho la transcripción del francés en castellano (narratrice=narratriz)", aclaró un tuitero. "Como en francés se usa 'narratrice' él debió pensar que en español sería parecido. Yo con el francés también suelo probar a variar ligeramente palabras españolas, seguramente no acertando en muchas ocasiones", fue otro de los comentarios.

Otros internautas alababan la originalidad del alumno y abogaban por patentar la palabra e incluirla en el idioma español. "Se lo merece todo", expresó el escritor y ex miembro del Senado José Luis Pérez Pastor. "Es muy eufónico, y funciona de forma automática. "Yo se lo compraba (con las pertinentes acotaciones de uso en contextos no oficiales).Escríbeselo, para que lo entienda (que no es oficial, pero sí funciona). Se supone que la lengua es un sistema vivo y abierto. Puede ser interesante", fueron las palabras de un internauta. "Los niños y los jóvenes son creadores de lenguaje", fue otro de los comentarios.

Hostia... me parece una palabra muchísimo más bonita que "narradora"...

