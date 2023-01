El cartel de la puerta de la Universidad de Valladolid, objeto de controversia: "No tienen ni idea de lo que es fumar"

Las universidades se han convertido en las protagonistas de numerosos virales en redes sociales, entre otras cosas, por sus letreros. Twitter ha vuelto a ser el escenario de la controversia que ha generado un cartel que se colgó en la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid.

"Puerta de uso exclusivo de emergencia", reza el rótulo y, además, añade que "fumar no es una emergencia", en referencia a aquellos docentes y alumnos que utilizan esa salida para hacerlo.

En menos de 24 horas, la publicación ha sido vista por más de 500 mil personas y acumula casi 16 mil 'me gusta'. Además, ha generado cierto debate entre los usuarios de las redes. Aunque a algunos les pareció bien la idea, la mayoría de internautas se muestran en contra. Así, algunos opinan que, quien puso el cartel, "no tiene ni mínima idea de lo que es fumar" y otros no daban crédito a lo que leían: "¿Cómo que no?", "Esa es tu opinión". Por otro lado, también se pueden leer otras ideas muy ocurrentes: "Yo saliendo por esa puerta diciendo 'emergencia, estoy que me fumo'".

Otros usuarios han aportado diferentes imágenes de carteles muy creativos de otras facultades, como el que prohíbe los juegos de mesas en la Universidad de Oviedo, y de diferentes establecimientos.