Los mejores memes de la canción de Shakira y Bizarrap: "Estamos todos haciendo de amiga escuchando el audio que le ha mandado al ex"

El lanzamiento de la #BZRP Music Sessions #53, donde Shakira y Bizarrap han unido su talento artístico, ha sido todo un éxito. Lleno de claras indirectas a Gerard Piqué, la canción acumula ya más de 25.000.000 reproducciones en YouTube.

Aunque su lanzamiento fue a la 1:00 de la madrugada -en horario español- fueron escasos los minutos que necesitaron los usuarios de las redes sociales para inundar sus perfiles con memes sobre la canción.

"A mí también me hubiese gustado sacar un temazo hablando de mi ex, pero lo único que hice fue pagar psicólogo", "Estamos todos haciendo de amiga escuchando el audio que le ha mandado a su ex", "Shakira diciendo 'ya está, chau' después de enterrar a su ex, soy yo diciendo 'pero bueno' después de contar todas mis desgracias", "Shakira es yo tirando indirectas por Twitter, no muy sutil, pero efectiva", son algunos de ellos.

a mi también me hubiese gustado sacar un temazo hablando de mi ex pero lo único que hice fue pagar psicólogo — no me llamo vicenta (@kansaita_) January 12, 2023

Shakira diciendo “ya está, chau” después de matar y enterrar a su ex soy yo diciendo “pero bueno” después de contar todas mis desgracias — Izar Lizarralde (@izarlizarralde) January 12, 2023

shakira es yo tirando indirectas por twitter no muy sutil pero efectiva — shadi (@shadobsss) January 12, 2023

me han entrado ganas de liarme con piqué para ver cómo metería shakira mi nombre en una canción — mariang (@compIutense) January 12, 2023

Las amigas de Clara haciendo como que no les gusta la canción de Shakira cuando suene en la discoteca: pic.twitter.com/9kpSNnM1n3 — Sabrina cosas de brutas ✨ (@desyunobufe) January 12, 2023

Estamos todos haciendo de amiga escuchando el audio que le ha mandado a su ex. — Manuel Huedo (@ManuelHuedo) January 12, 2023

Otros ocurrentes han sido los que han relacionado las rupturas amorosas de Aitana, Laura Escanes y Chenoa -las cuales fueron muy mediáticas-comentándoles a estas que hagan también una colaboración con el productor argentino.

"La próxima sesión de Bizarrap con Laura Escanes: 'de los dos te creíste el más listo, pero al final fue judas quien mató a jesuc-risto', "Ojalá la próxima sesión sea contigo (Aitana) y tu frase estrella sea: 'te quedaste en Albacete comiendo Miguel…itos', son los más destacados.

ojalá la próxima sesión sea contigo y tu frase estrella sea “Te quedaste en Albacete comiendo MIGUEL…itos” 👏🏻😭 https://t.co/wO71B9u1cN — 60'7 💫 (@Albertobenito23) January 12, 2023

hoy le ha tocado al camp nou a ver cuando al bernabéu !! https://t.co/hq7bH3W8Pq — 𝐥𝐨𝐮 ✵ (@simevesconganas) January 12, 2023

la próxima sesion de bizarrap con laura escanes "de los dos te creíste el más listo pero al final fue judas quien mató a jesuc-risto" https://t.co/Gl1gISqOyt — mardy (@malditabum) January 12, 2023

¿Cómo sería la sesión de Chenoa con Bizarrap hablando de Bisbal? — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) January 12, 2023

Cuando Belén Esteban se una a Bizarrap en la sesión #54 para hablar de Jesulín y la Jose — Cocre (@cocretono) January 12, 2023

Otros han hecho referencia a Taylor Swift y su canción All Too Well, canción que le dedicó a su ex Jake Gyllenhaal, llena de indirectas y pullas sobre su relación.

siento que piqué está a punto de experimentar lo mismo que sintió jake gyllenhaal cuando se dio cuenta de que no debió quedarse con esa bufanda — Juli ⭐️⭐️⭐️ (@_julieme) January 11, 2023

Jake Gyllenhaal despidiéndose de ser el ex más odiado de twitter y dándole su puesto a Gerard Piqué pic.twitter.com/IuArf298Gc — mari 🌙 (@cupofmariel) January 12, 2023

Así como los cientos de memes y bromas están colapsando la red social, lo único que se lee en la lista de tendencias de Twitter son palabras relacionadas con la canción, como Hacienda, Casio, Twingo o Despechá.

En definitiva, el tema principal de este jueves es esta colaboración, que seguro que seguirá dando de qué hablar en las próximas semanas.