Una madre pide a su hija que sonría más en su función escolar y la respuesta de la niña arrasa en TikTok

Estas son fechas de actuaciones escolares en funciones navideñas. Los padres suelen dar a sus hijos buenos consejos para que los alumnos den lo mejor de ellos en estos eventos. Pero no siempre sale bien.

Es el caso de Ann Milligan, una mujer californiana que compartió imágenes en su cuenta de TikTok de su hija de 9 años, Evie, ensayando para su papel en el coro de su musical escolar.

"Parecía deprimida", dijo Milligan, de 40 años, a TODAY.com. La mujer explicó que fue un día particularmente largo porque varios estudiantes estaban enfermos y otros tuvieron que intervenir y aprender sus líneas.

Más tarde ese día, Ann Milligan ofreció a su hija algunos consejos. "Yo le dije: 'Trata de sonreír más cuando estés en el escenario'", explicó Ann Milligan. Pero tan pronto como las palabras salieron de su boca, supo que había cometido un gran error.

"Ninguna mujer quiere que le digan que sonría más, y sabía que eso no iba a salir bien", dijo Ann Milligan. "Evie no reaccionó de inmediato, lo que me puso nervioso porque es una niña testaruda".

Así que cuando llegó el momento de la verdad, Evie decidió sonreír... como una maníaca, sin perder en todo momento el contacto visual con su madre. Desde que Ann Milligan compartió el video en TikTok el 7 de diciembre, ha sido visto casi 3 millones de veces.