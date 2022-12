Se graba durmiendo porque tiene pesadillas y el terrorífico resultado muestra por qué no hay que grabarse por la noche

Hay gente que, cuando duerme, habla, se mueve e incluso llega a levantarse de la cama. Aunque aseguran no ser sonámbulos, si son curiosos y se graban para ver lo que hacen mientras descansan.

Pero esto, en ocasiones, puede llegar a ser peligroso. En TikTok se han viralizado varios vídeos que, aunque muchos señalan que estén preparados, han sido denominados como terroríficos. En el primero, se ve como una mujer descansa plácidamente en su cama y llama la atención su fuerte respiración.

Este fuerte resoplido hizo que su cuerpo se encorvara, como si fuese la mismísima niña del exorcista. Con la boca abierta y los ojos mirando fijamente al techo, la mujer empieza a levitar.

Tan solo son nueve segundos de vídeo, pero es realmente aterrador. En el segundo caso, también de una chica, se ve como incorpora medio cuerpo y mira fijamente a la cámara abriendo la boca y los ojos como si fuese un demonio.

Ambos vídeos han provocado un aluvión de reacciones por parte de los usuarios de la plataforma en el apartado de comentarios, muchos de ellos, irónicos puesto que no se cree que sea real.

"Ya uno no puede bostezar tranquilo", "A todos nos da ese calambre en la pantorrilla no pasa nada", "Yo cuando me acuerdo de la cartulina a las dos de la mañana y tengo que entrar a la mañana al colegio", son de los comentarios más ocurrentes.

Sean o no verdad estas grabaciones, lo que sí es cierto es que pueden llegar a provocar miedo y pánico a las personas que sean sensibles ante este tipo de situaciones.