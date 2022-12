La viral historia de una camarera que rompió un matrimonio sin querer cuando reveló que el marido había sido infiel

"Estoy casi segura que todos los que somos camareros le hemos contado sin querer a alguien que su pareja le estaba siendo infiel". Así comienza uno de los últimos vídeos virales de TikTok que incluye una de las historias favoritas del público: maneras de descubrir que alguien está traicionando a su mujer.

Según esta tiktoker de 10.000 seguidores que habla a menudo sobre su experiencia trabajando en restaurantes, es habitual que los camareros revelen las aventuras de sus clientes sin querer. A veces incluso a propósito.

En su caso, todo se debió a una divertida confusión que terminó por romper una relación. "Una pareja venía cada miércoles, cuando el restaurante estaba vacío y pedía siempre lo mismo", ha comenzado explicando: "Rápidamente, me di cuenta de que estaban teniendo una aventura".

"Los dos actuaban muy cariñosos, pero llevaban anillos de boda y me dijeron que solo eran amigos", ha relatado. Todo seguía igual hasta que un día el hombre dejó el restaurante antes de tiempo y la mujer decidió desahogarse con la camarera y revelar la situación.

Efectivamente, ella estaba enamorada de él desde que eran amigos de pequeños y finalmente había decidido divorciarse de su marido. Sin embargo, se habían peleado porque el hombre había comentado que la camarera era muy guapa y ella se había sentido despreciada.

"Después de esto, no volví a verlos por un tiempo", ha contado ya en la segunda parte. Hasta una noche que decidió ponerse gafas en vez de lentillas y luego prefirió trabajar viendo borroso y no llevar las gafas. Algo desastroso cuando el hombre justo volvió a visitar el bar.

"Vino con una mujer muy parecida a la de siempre, también rubia", ha matizado. Lo que le hizo pensar que era la pareja de siempre, a pesar de que el hombre estaba actuando como que no la conocía y nunca había ido al bar.

Sin embargo, la actuación no fue suficiente para esta tiktoker que decide preguntar si pone "lo de siempre" para la pareja. "La mujer levanta la vista, pone cara enfadada y se va a la mesa, donde ambos empiezan a discutir", ha narrado.

"Entonces viene mi compañero y me comenta: 'Sabes que esa no es la mujer con la que viene siempre, ¿no? Acabas de destapar su infidelidad'", concluye, recalcando que las mujeres eran exactamente iguales excepto por la cara: "No hay duda que tenía un tipo".