La ingeniosa solución de 13 desconocidos después de que cancelaran su vuelo: conducir todos juntos los 1.000 km de viaje

Un grupo de 13 desconocidos se han hecho virales en TikTok tras compartir la loca, pero ingeniosa idea que tuvieron después de que le cancelarán un vuelo en el aeropuerto de Orlando, en Florida.

La aerolínea Frontier sorprendió a todos los pasajeros al anunciar que, por razones personales, se había anulado el vuelo que debía llevarles a Knoxville, Tennessee. Además, no había otro programado para la misma ciudad hasta dentro de 48 horas.

En vez de sumarse en la desesperación y el enfado, los afectados hicieron piña y han acabado haciéndose famosos después de decidir hacer todos juntos el viaje en furgoneta. "Esto no puedes inventártelo", ha comentado Alanah, que ha retransmitido todo el paseo en su cuenta de TikTok.

Alguien gritó: "¡Si alguien quiere alquilar un autobús o una camioneta, venga!", y de repente, se formó un grupo de 13 personas que necesitaba llegar cuanto antes a Tennessee por diferentes motivos: perderse los exámenes finales, hablar en una conferencia, conocer la universidad donde iba a estudiar el año que viene o, simplemente, llegar a tiempo al trabajo al día siguiente.

Sin embargo, el camino no era corto. Más de 1.000 kilómetros de recorrido y aproximadamente 10 horas de trayecto para poder llegar a casa mucho antes de lo prometido por la aerolínea. Algo que no echó atrás a este grupo de desconocidos que, liderados por Carlos, el conductor, condujeron en una furgoneta de 15 plazas.

No podían creerlo cuando el vídeo inicial comenzó a atraer atención, pero decidieron informando hasta que todos confirmaron que iban a llegar a sus respectivas citas a tiempo. A las 8 de la mañana todos habían llegado al destino y no dudaron en comentar lo agradecidos que estaban de la experiencia, a pesar del miedo inicial de encerrarse en un coche con personas que no conocían.