Una 'tiktoker' recibe un extraño mensaje pidiéndole que se haga un test de ADN y descubre quién es su verdadero padre

Hay una historia de la que nadie puede dejar de hablar en TikTok desde hace unos días. Las experiencias con test de ADN en páginas como Ancestry o 23andme siempre funcionan en redes sociales, pero la tiktoker Lane ha sorprendido a más de 11 millones de personas con lo que descubrió en la plataforma.

Según ha contado en un vídeo que ha dado la vuelta al mundo, un día recibió un mensaje de un desconocido que insistía en que se hiciera una prueba de ADN con la página Ancestry. Esta persona misteriosa se negaba a identificarse o a revelar la razón de esta petición. Sin embargo, siguió insistiendo.

Lane comentó que ya había puesto su ADN en 23nme, donde solo descubrió que era "inglesa e irlandesa". No obstante, decidió contarle el extraño sucedo a su madre, cuando descubrió algo que no se imaginaba: "El mensaje me cambió la vida para siempre".

"Mi madre me confesó que había tenido una aventura hace años", ha revelado. "Ella estaba en la universidad y fue cosa de un fin de semana", ha añadido: "Tenía pensado llevarse el secreto a la tumba".

Inmediatamente, se hizo la prueba y descubrió la verdad sobre su padre biológico. Al recibir los resultados, le mandó un mensaje al hombre y se encontró con una historia todavía más sorprendente y emotiva.

Su padre biológico había visto a su madre embarazada por el campus y, aunque esta lo había negado, había sospechado que era padre. Cuando Lane tenía dos años, recibió una postal de navidad con una foto suya de bebé y su nombre.

"Desde entonces, puso mi nombre en Google todos los años, hasta que en 2007 aparecí", ha relatado: "Dice que cuando vio mi cara supo inmediatamente que era su hija". Por eso, intentó contactar con ella, pero su madre se negó.

Decidió seguirla en redes sociales y "seguir toda mi vida desde fuera": "Vio como empezaba a salir con mi novio, como me casaba y como tenía hijos". De hecho, en algún momento ambos vivieron en California y él casi se acerca a verla. Se echó para atrás porque el parecido era tal, que pensaba que ella lo descubriría.

Esto sucedió en enero de este año y, no es de extrañar, la vida de Lane ha cambiado para siempre. Ahora ha descubierto que tiene dos hermanas pequeñas y ha podido conocer a su padre biológico.

Además, ha averiguado que fue el sobrino de su padre -su primo- quien comenzó todo con el misterioso mensaje. Al parecer, él también había pasado por una historia similar y quería asegurarse que ella sabía la verdad de su origen.

Contestando preguntas, además, Lane ha revelado que ella es la única hija entre su madre y su padre, por lo que nunca sospechó al no parecerse a sus hermanas mayores, fruto de otro matrimonio. "Mi madre decía que todo lo había sacado de ella, o de familiares de mi padre que fallecieron", ha añadido.

Una enrevesada historia que ha llegado a la prensa y, por ende, a toda la familia de Lane que no había descubierto la verdad al mismo tiempo que ella, creando todavía más drama.