Una 'tiktoker' comparte el extraño test de personalidad que ha tenido que hacer para poder inscribirse en una oferta de trabajo

El proceso de encontrar trabajo ha cambiado enormemente en la última década. Las solicitudes online han permitido a todas empresas hacer todo tipo de preguntas a los candidatos antes de darles una entrevista de verdad. Hay un supermercado que, según una tiktoker, quiere saber las cuestiones más extrañas de tu personalidad.

Además de mostrar que tu experiencia en correcta y echar el curriculum, la solicitud de esta usuaria también necesitaba una especie de evaluación psicológica con más de 50 cuestiones.

El vídeo viral donde muestra lo mal redactada que están los supuestos 'rasgos de personalidad' ha despertado muchas incógnitas entre los usuarios de TikTok.

"Me dijeron 'sigue tu instinto, responde lo primero que se te venga a la mente'", ha comentado. Sin embargo, solo hay dos opciones de respuesta: "Yo" o "No yo". Y las situaciones no dan mucho contexto.

De las 50 preguntas "más raras que ha visto en su vida", ha mostrado tres bastante divertidas. Una de ellas solo dice "Comedor social" y la usuaria se pregunta: "¿Hago voluntariado? ¿Soy un comedor social? ¿Necesito un comedor social?".

Tampoco tiene claro que elegir en la que pone "resiste la tentación" ante una imagen de magdalenas o "probar cosas nuevas" con un plato de pulpo crudo.