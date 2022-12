Un día de pelos: una 'tiktoker' se viraliza tras cortarse el pelo y convertirse sin quererlo en Frodo de 'El Señor de los Anillos'

Un día de pelos es lo que ha vivido una tiktoker tras salir de la peluquería. Y es que cortarse el pelo implica mucho más que un cambio de look. El peinado refleja la personalidad de cada persona, desde la longitud, forma o color de pelo, las posibilidades son infinitas.

Sin embargo, entre todas las opciones posibles, una que no tenía en cuenta Annie McElvein era convertirse en Frodo, el protagonista de El Señor de los Anillos. Todo ocurrió cuando la joven decidió hacerse flequillo.

En el vídeo que ha compartido aparece ella emocionada antes del corte, para luego después mostrar dos imágenes de ella junto al personaje. Los internautas no han tardado en responder divertidos: "son iguales" o haciendo comentarios relacionados con la franquicia de fantasía.

La publicación se ha viralizado hasta tal punto que ahora mismo cuenta con más de dos millones de 'me gusta'. McElvein se ha tomado esta situación con humor, respondiendo a los comentarios de la gente que la han apoyado, asegurando que "en verdad está muy guapa".

"No pedí parecerme a él, pero no estoy molesta por eso. Soy una gran fanática de El Señor de los Anillos, así que cuando me di cuenta, dije 'diablos, sí'", ha confesado al diario South West News Service.