Un hombre descubre que ha vivido con una bala clavada en el cuello durante 77 años

Es habitual que mucha gente mayor pase gran parte de su vida con algunos restos de los materiales de su trabajo incrustados en su cuerpo, como puede ser el caso de diminutas astillas de hierro. Sin embargo, lo que no es muy común es lo que le ha ocurrido a un chino de 95 años.

Zhao He es un veterano de guerra que recientemente sufrió una caída desde el balcón de su casa en Shandong (China) y gracias a ello descubrió que ha vivido con una bala en su cuello durante 77 años aproximadamente.

En un principio, esa caída no le ocasionó dolores, pero con el paso de los días comenzó a sentir una leve molestia en el cuello. Su hijo lo llevó al hospital, donde le hicieron una radiografía que les desveló que tenía un cuerpo extraño que más tarde identificaron como una bala vieja.

Un hombre descubre que ha vivido con una bala en el cuello durante 77 años. Zhao He

Ese hecho tiene explicación y es que Zhao contó a sus médicos que formó parte del ejército chino en su adolescencia, llegando a luchar en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. En estos enfrentamientos sufrió muchas heridas, pero no era consciente de haber recibido un balazo en su cuello.

Wang, su yerno, ha asegurado que "resultó herido mientras transportaba a un camarada herido a través de un río durante una de las batallas", y que "también hay metralla en otras partes de su cuerpo".

Según las sensaciones del propio afectado, esa bala podría haber entrado por el lado izquierdo de su nariz, perforando su mandíbula superior y arrancándole los dientes antes de alojarse en el cuello.

Al determinar que la bala se encuentra cerca de algunos vasos sanguíneos importantes y que hasta el momento no había ocasionado ningún problema, los médicos comunicaron a Zhao He que lo más adecuado sería dejarla dentro. "He estado sano siempre, así que no hay razón para cambiar las cosas ahora", aseguró el anciano.