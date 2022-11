Una 'tiktoker' tiene 11 hijos de 8 hombres diferentes y pretende llegar a tener hasta 30

La mayoría de la mujeres tienen entre los deseos de su vida convertirse en madres. Y muchas de ellas prefieren no plantarse con el primer hijo y aumentar la familia, aunque algunas llegan a unos extremos un tanto extraños.

Uno de esos casos lo representa Phi, una tiktoker de Memphis (Estados Unidos) que ya tiene once hijos de ocho hombres diferentes y no quiere que su aventura en la maternidad acabe ahí.

Tal y como ha contado en un vídeo de TikTok, tiene como objetivo tener 19 bebés más para llegar a los 30 descendientes y, por supuesto, con muchos más hombres distintos. Y precisamente tiene lo que es para ella una razón de peso para tener este pensamiento, que ha dejado a las redes un tanto desconcertadas.

Tras pedirlo sus seguidores, Phi ha contado su teoría: "Déjenme explicarles. Si tenéis uno y restas uno, te queda cero, pero si tenéis ocho y le restas tres, todavía te quedan cinco. Si solo tengo un padre y me abandona o se muere, mis hijos se quedarían sin padre, pero si tengo ocho y tres mueren o me abandonan, todavía me quedan cinco padres".

Aunque muchos han criticado que tenga tantos hijos con diferentes personas, otros sí han querido defenderle porque creen que "lo único que importa es si todos los niños están felices y bien cuidados".