Los tuiteros comparten la extraña forma de "esconder el paquete" de algunos repartidores: "Y yo rayado por si no lo veía"

Hay repartidores que se terminan haciendo virales por sus extraños métodos para dejar un paquete, algunas veces de forma incorrecta, algo que se revela cuando son grabados por cámaras de seguridad. Sin embargo, hay veces en las que sus entregas brillan por su extrañeza.

Así lo ha asegurado un tuitero que ha compartido lo que le sucedió con un repartidor de Amazon que, a la hora de dejar un paquete en casa, le llamó: "Me dice que, como no estoy en casa, si quiero que me esconda el paquete".

"Y yo rayado en plan 'a ver si voy a llegar y no voy a verlo y aquello va a ser una escape room o algo'", ha tuiteado este joven, quien después mostró la foto de su puerta de entrada en la que el paquete aparece 'escondido' bajo el felpudo.

Me han dado ganas de gritar: ¿Dónde estará el paquetitooooo? Quiero una pista que no lo veoooooo. Mira, señor llévame pronto. pic.twitter.com/180vtEWwoK — Pepebop (@pepebop) October 24, 2022

Este escaso esfuerzo al esconderlo podría ser una imprudencia, pues cualquier podría ver que está ahí y llevárselo. Es por ello que, a simple vista, se podría pensar que es una imagen falsa. Sin embargo, la historia no quedó ahí, pues otros tuiteros aseguraron que habían tenido la misma experiencia.

Tioooo me ha pasado lo mismo ayer, pensaba que era de coña JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/ESzbIMYcYG — Javier Grande🥦 (@JavichuGDC17) October 24, 2022

A mi ni me llamaron y me lo dejaron así. pic.twitter.com/BmtX5s8OcZ — just Gabe ⏤͟͟͞͞★ (@herofnothing) October 24, 2022

"Tío, me pasó lo mismo ayer, pensaba que era de coña", ha publicado otro tuitero. "A mí ni me llamaron, me lo dejaron así", ha asegurado otro. "Mi alfombra voladora", bromeó un tercero.