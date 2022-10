Despiden a una joven que cobraba "seis cifras" por subir un vídeo a TikTok que resultó ser "una cag..."

Michelle Serna es una joven de California de 24 años que fue despedida de su empresa, en la que apenas llevaba ocho meses después de publicar un TikTok que a la compañía le pareció una falta grave.

La cosa se remonta al agosto pasado, cuando más allá de las cuatro de la madrugada (Michelle teletrabaja y había diferencia horaria) la joven mantenía una reunión con varias personas de su empresa. En un momento dado la temática de la reunión no le incumbía por lo que decidió ponerse un café.

Pero al hacerlo olvidó poner la taza en la salida de la cafetera, por lo que el café se desparramó. A Michelle le pareció gracioso por lo que lo grabó con el móvil y subió a TikTok el vídeo, de apenas 20 segundos.

"No utilicé mi gran cerebro para caer en el hecho de que, gracias al sonido del vídeo, se puede escuchar a mi jefe de producto hablando... Porque yo estaba en mi reunión semanal de equipo", cuenta la joven. Ahí empezó el problema.

Su jefe vio el vídeo y al día siguiente la estaban llamando de Recursos Humanos. "Me dijeron que alguien les había enviado el vídeo y que me iban a despedir de la empresa inmediatamente por 'negligencia grave'", contaba en un vídeo que se hizo viral, con 1,7 millones de reproducciones.

Las razones esgrimidas es que había publicado una conversación "confidencial" y había por tanto "quebrantado la confianza" de la empresa. a pesar de que como ella declaró a Insider, sus colegas "no estaban hablando de nada superconfidencial". "Sinceramente, apenas se les oye de fondo, pero desgraciadamente consideraron que era una razón válida para despedirme y me echaron. No me queda más remedio que aceptarlo, la cagué. Se trató de un descuido, lo acepto al cien por cien. Me echaron, no puedo hacer nada", asumía Michelle.

Aunque sí le pareció exagerado. "Lloré durante unos cinco minutos y me sorprendió que algo tan minúsculo les llevara a despedir a alguien que acababa de recibir un aumento de sueldo un par de semanas antes", reflexionaba.

Sin embargo, cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. Y es que Michelle tenía paralizado un proyecto para lanzar su propia empresa de software, que había paralizado por falta de tiempo, así que de repente, tenía la posibilidad de hacerlo y ahora vive de eso.