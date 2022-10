Una mujer graba cómo le ataca un bisonte: "Acabé con un agujero en la espalda, muchas espinas y tiritas"

Una mujer de Texas (EE UU) fue atacada por un bisonte mientras hacía senderismo por el Parque Estatal y Sendero Caprock Canyons, donde se encontró con un grupo de estos animales.

El parque es el hogar de unos 100 animales que pertenecen a la "manada de bisontes del estado de Texas", un estado que trabaja para la conservación y el rescate de los bisontes, que llegaron a estar al borde de la extinción.

En un vídeo subido a TikTok, que se hizo viral, puede verse cómo la mujer camina por un sendero, cuando en medio aparecen unos cuantos bisontes.

"Ahí los tienes, sigue adelante. No quiero enfrentarme con ellos", dice la excursionista mientras graba con el móvil a los animales, que son los mamíferos terrestres más grandes de América del Norte , con un peso de hasta 900 kilos.

"Solo quiero pasar. Venga, sigue adelante. Solo quiero pasar, OK, gracias, así. No quería volver a atravesar los arbustos", sigue diciendo la mujer, pues las plantas que la rodean son mezquites, un tipo de árbol lleno de espinas, como el resto de arbustos que flanqueaban el camino.

Y cuando la mujer estaba ya a punto de superar a los bisontes, uno se vio amenazado y cargó contra ella. "Oh mierda", grita la mujer mientras corre para huir del animal. "¡Ay, ay, Dios mío! ¡Oh Dios mío, oh Dios!", grita. Lo siguiente que se ve es el móvil cayendo al suelo.

"Me golpeó la espalda, me corneó y me arrojó a un arbusto de mezquite", explicaba después la mujer, que aseguraba que acabó con un "agujero en la espalda" y "muchas tiritas y espinas".

La mujer tuvo que llamar por teléfono para pedir ayuda, que tardó 50 minutos en llegar, tras lo que fue evacuada y trasladada a un hospital.

La senderista reconoció que la culpa fue suya, por pasar demasiado cerca de los animales y no les guarda rencor. "Son hermosas criaturas protegidas por el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD)", escribió, y agregó: "He publicado el vídeo para fomentar la seguridad mientras se disfruta de los Parques Estatales de Texas".