Una 'tiktoker' pide dinero a sus seguidores tras comprar accidentalmente un sofá de 100.000 dólares

Quenlin Blackwell, una popular creadora de contenido, se hizo viral tras publicar un vídeo llorando en el que comentaba que había comprado, de forma accidental, un sofá de 100.000 dólares.

"Estoy a punto de vomitar", declaró la joven en su publicación que acumula más de 7 millones de visualizaciones, asimismo comentó que introdujo los datos de su tarjeta bancaria a modo de "broma".

La joven entró en pánico cuando se enteró de lo acontecido mientras conducía: "Casi estrello mi coche cuando lo vi. Si tienes un millón de dólares, ¿podrías donar? Si tienes mil millones de dólares, ¿puedes prestarme un poco, por favor?".

La tiktoker ha confesado que para poder sufragar el gasto producido por el objeto decorativo, se abrirá una cuenta de OnlyFans ya que no le gustaba la idea de "hacer un trabajo convencional".

"No quiero, pero voy a tener que hacerlo", dijo mientras lloraba debido a que necesita dinero para un arreglo dental y el cambio de uno de los espejos laterales del coche, puesto que se lo podrían embargar. "Estoy a punto de vomitar, porque sé que no me han devuelto el dinero".

A pesar de la situación, sus seguidores han puesto en duda el testimonio de la creadora de contenido a través de comentarios en el post como: "Y el Óscar es para...", "¿cómo no os dais cuenta de que está bromeando?", "has tomado clases de interpretación"...