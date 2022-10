Ángel Martín ha cumplido este miércoles con su habitual informativo matinal. Eso sí, lo ha compartido desde la cama e incidiendo en que, un año más, el 12 de octubre es un día "de fiesta", aunque la tradición no se cumpla para todo el mundo.

El humorista asegura en su vídeo que se ha despertado a las 4.30 horas para grabar el informativo e incorporar los subtítulos, pues tenía que estar publicado a primera hora.

"Si te llamas Pilar es tu santo y es el día de... es que es fiesta. Esa es la noticia que tienes que saber. Es fiesta. Ya está. Es fiesta. Es que además es fiesta en toda España.

Informativo matinal para ahorrar tiempo 12/10/22 pic.twitter.com/cSATTktUeI — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) October 12, 2022

El cómico se ha metido con quienes insisten en que, pese a celebrarse la Fiesta Nacional, no tienen "fiesta": "Siempre sale alguien diciendo: 'No es fiesta para todos. Pues tú no tienes fiesta. ¿Qué quieres que te diga? Pues es fiesta para todos menos para ti".

El vídeo dura más de un minuto, algo más que lo que suelen ocupar los informativos matinales que comparte en Twitter. "Ha sobrado... yo que sé lo que ha sobrado. Ha sobrado mucho. Es fiesta", ha zanjado.

El vídeo cuenta con más de 8.000 'me gusta' y supera los 1.300 retuits. "El mejor informativo, y más hoy", "este es el espíritu de hoy", "no me ha quedado clara la noticia" o "necesito más informativos así" son algunos de los comentarios que han escrito los usuarios.