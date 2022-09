Belén Aguilera se pronuncia acerca del 'hackeo' que ha sufrido en Twitter: "Ha sido divertido, pero ha jugado con mi salud mental"

Las redes sociales son muy fáciles de hackear, por eso se dice que las contraseñas que se utilicen sean lo más complicadas posibles. Pero ni siquiera eso salva de que alguien entre en una cuenta que no le pertenece y cambie su contenido por completo.

Belén Aguilera ha sido víctima de lo que se puede denominar como un ataque cibernético hacia ella. Durante este fin de semana, un hacker consiguió meterse en su cuenta de Twitter y escribió varios tuits que, más que polémica, han generado un sinfín de memes.

Estos tuits eran, en su mayoría, hirientes contra el colectivo LGTBI y la etnia gitana. Asimismo, llegó a insultar a usuarios anónimos y a rostros más conocidos, como la tiktoker Marina Rivers.

lo siento por @Belen__Aguilera que le han hackeado la cuenta pero me descojono con lo que pone el hacker💀 pic.twitter.com/nrlu9utlAN — Rα Blαnco Ψ💫 (@RaBlanco6) September 10, 2022

QUE LE HAN HACKEADO EL TWITTER A BELÉN AGUILERA 😭 pic.twitter.com/f80Lf65oyp — MATEO + 🌹🚀 (@MAKITEO_) September 9, 2022

El hacker de Belén Aguilera conoce bien cómo funciona Twitter.

Ese anuncio de su vuelta para después poner semejante barbaridad… Pura épica.



Aitana Facha, eres huesos. pic.twitter.com/k2kqtFGlkD — The Rubiew (@therubiew) September 10, 2022

Pero desde la plataforma, al estar acostumbrado a este tipo de situaciones, nadie se ha ofendido. Es más, han animado al hacker a que no le devuelva la cuenta a la cantante y que siga poniendo tuits irónicos.

"Desde aquí pido que no se le devuelva nunca la cuenta a Belén Aguilera y el hacker siga subiendo contenido de calidad", "Hacker de Belén Aguilera cámbiale el nombre a Girl and the Piano", "El hacker es alguien de Twitter Fútbol, tengo 0 pruebas y 0 dudas", son algunos de los comentarios que se han hecho al respecto.

Belén Aguilera en su casa practicando para su pelea con el hacker pic.twitter.com/83QxiMYutK — Loy (@loyfraga) September 11, 2022

el hacker de belén aguilera dándonos memes homofobospic.twitter.com/qJbQU6jXXC — zorua⁴ (@zoruabells) September 10, 2022

Que Belen Aguilera ya ha recuperado la cuenta y ha borrado todos los tweets del hacker pic.twitter.com/Fdsi93Cdm5 — Jake -11 💍✵🇵🇪 (@Jake_Galdeano) September 11, 2022

Por otro lado, hay gente que se pregunta que si en realidad no es un hacker y es ella misma quien está poniendo este tipo de mensajes. Pero parece que no es así, ya que ha sido la propia Belén Aguilera quien ha querido pronunciarse al respecto y zanjar el asunto.

"El hacker me ha devuelto la cuenta por mi cumpleaños. Súperaleatorio todo, estoy un poco en shock porque no sé qué intenciones tenía", aclara la intérprete a través de sus historias de Instagram.

Belén Aguilera opinando sobre su hacker. BELENAGUILERA / INSTAGRAM

Ha aprovechado también para pedir perdón a todos los colectivos que se hayan sentido ofendidos y anuncia que ha borrado los tuits, ya que, aunque haya sido divertido, su salud mental se ha visto afectada.

Esto no es la primera vez que pasa ni la última que ocurrirá. Otro de los hackeos más comentados en las redes sociales fue el que le hicieron a Thalía Garrido en 2018.