Un hombre que ha pasado 1.200 horas tatuándose muestra su antes y después

Los tatuajes cambian completamente el aspecto de una persona, sobre todo si se trata de una gran cantidad de dibujos. Del amor y el vicio por la tinta surgen cada vez más personajes reconocidos principalmente en las redes.

Uno de ellos es Remy, un joven canadiense que en 14 años ha experimentado una brutal transformación. En todo este tiempo, ha pasado aproximadamente 1.200 horas debajo de la aguja. Ahora ha mostrado a sus seguidores su antes y después.

En esa publicación se puede observar que Remy ha vivido un gran cambio, llegando a estar ahora totalmente cubierto de negro. Y no solo ha sido físico, también personal, tal y como confiesa en el texto que lo acompaña: "En un momento de mi vida me di por vencido más o menos (...). Estaba atrapado preocupándome por todo y por todos menos por mí, y por un tiempo me perdí por completo. Estoy en la mejor forma de mi vida tanto por dentro como por fuera".

Remy lleva acumuladas alrededor de 1.200 horas tatuándose y su siguiente objetivo es entrar en el libro Guinness de los récords. En varias de sus publicaciones escribe mensajes de motivación y aliento en los que demuestra que su compromiso por conseguirlo es firme.

"Para los motivados, el tiempo que se tarda en llegar siempre es solo una eventualidad. Sé adónde voy, así que no importa cuánto tiempo me tome llegar allí. El viaje hasta allí es lo que más importa de todos modos", ha contado en una de sus últimas imágenes en Instagram.

De entre sus 199.000 seguidores en Instagram, el joven ha recibido muchos comentarios de asombro. "Estoy orgulloso de ti, hermano, sigue haciéndolo y que se jodan los que odian", escribió uno de ellos, mientras que otro afirmó que es "verdaderamente asombroso".