"Sé cuál es el secreto de Victoria": el nuevo tema viral de TikTok que critica a la marca de lencería con un brillante juego de palabras

JaxWritesSongs es una de las compositoras más talentosas de TikTok. Con su pequeño piano ha conseguido 10 millones de seguidores inventándose canciones y letras a diario para hablar de las injusticias del mundo.

Ahora, ha publicado su primer tema, Victoria's Secret. Una crítica musical a la marca de ropa interior que estableció con sus desfiles unos cánones de belleza imposibles.

Y, como no podía ser de otra manera, ha publicado su videoclip en la propia plataforma china y ha vuelto a hacerse viral. Más quince millones ya han alucinado con la superproducción.

Jax ha organizado un flashmob, es decir, un baile sorpresa, delante de una tienda de esta marca. "El encargado no estaba contento", ha comentado mientras bailaba rodeada cada vez de más y más bailares al ritmo de su canción, que ya está disponible en plataformas de streaming.

Llegando incluso a organizar un desfile, canta: "Ojalá me hubieran dicho de pequeña que no todos los cuerpos son iguales" y continúa en el estribillo: "Sé cuál es el secreto de Victoria. Seguro que no sabías que es un hombre viejo que vive en Ohio y gana dinero con nuestros problemas de imagen".

Un juego de palabras con el nombre de la empresa en el que desvela algo que poca gente conoce: un hombre fue el creador de las tiendas de ropa interior y fue el que estableció los estándares de belleza sin conocer los cuerpos femeninos.

Se refiere a Les Wexner, una figura empresarial misteriosa que ha acabado siendo relacionado con Jeffrey Epstein y se ha descubierto que tenían una amistad muy cercana que iba más allá de los negocios.