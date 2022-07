La aplaudida respuesta del dueño de un restaurante tras recibir una queja sobre un empleado: "No lo voy a permitir"

El típico dicho de "el cliente siempre lleva la razón" no surtió efecto en este caso y así se lo hizo saber el dueño del local en cuestión, cuyo discurso se ha viralizado y es aplaudido por los internautas.

Un cliente ebrio entró a un restaurante sin camiseta y, según su versión, el camarero se lo recriminó en un tono despectivo e incluso le amenazó con llamar a la policía si no se la ponía.

"Al recibir semejante trato quisimos pedir la hoja de reclamaciones y se negó rotundamente. Cabe destacar que soy latino, que coincidencia...", escribió el frustrado cliente en la reseña que interpuso al local en internet.

Este gesto no sentó nada bien al dueño del restaurante, que no dudó en desmentir semejante testimonio y dar la cara por su empleado, en una respuesta a la queja, así comenzó su alegato: "Sé que está de moda usar estos métodos para hacer daño y desprestigiar a alguien gratuitamente, y que la gente no pueda saber si es cierto, o no, no lo voy a permitir".

"El camarero es supereducado, amable y cariñoso, además de querido por toda la clientela. Usted hace referencia al racismo, le comunico que él también es latino y veo absurdo lo que usted quiere dar a entender", continuó alegando el propietario.

El dueño del establecimiento contraatacó con el relato que, según él, se ajusta a la realidad: "Usted y sus amigos llegan en estado de embriaguez y usted si camiseta. David le comunica que se la ponga, a lo que se niega y empieza a montar follón y pedir una hoja de reclamaciones. Un cliente llama a la policía y David le dice que se la entregará cuando ellos lleguen, y es cuando usted y sus amigos desaparecen pitando".

El colofón final lo marcan las alusiones sobre la satisfacción de necesidades fisiológicas en la vía pública: "Por cierto, los clientes les han visto orinando en los contenedores y haciendo gestos obscenos hacia ellos".