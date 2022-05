Disney World prohíbe la entrada a una chica por llevar un top llamativo: "Tengo que ir a comprarme otra camiseta"

Una usuaria de TikTok, Nicole de los Reyes, conocida por su contenido sobre ropa y moda, ha mostrado un lado totalmente desconocido de los parques de atracciones de Disney en Estados Unidos: tienen "código de vestimenta".

Así lo ha comentado la propia tiktoker en uno de sus vídeos mientras pasaba un fin de semana en el resort de Florida cerca de los parques de Disney World.

Uno de los días entrando al recinto le denegaron el paso por llevar un top demasiado "llamativo". Se trataba de una camiseta de tirantes blanca que se abrochaba con un nudo delantero.

"Me han dicho que para entrar tengo que irme o comprar una camiseta, así que vamos a comprar una camiseta", comentaba en el vídeo, que ya tiene más de 11 millones de visitas.

Muchos le dieron la razón a la empresa y, en otro vídeo, ella se mostró totalmente indiferente de la norma. "No lo hice apropósito", reconoce: "Me gusta la camiseta, pero a Disney no le gusta y yo no tengo un problema. La gente tiene sus opiniones y sus normas. Siento si os he ofendido".