El vídeo del espectacular doble aterrizaje de un paracaidista en un edificio y una playa

Los aficionados a los deportes extremos, como el salto base (un tipo de paracaidismo), están hechos de otra pasta. Prueba de ello es el protagonista de un vídeo que se ha hecho viral en TikTok.

En las imágenes, captadas en Brasil se muestra a un hombre que se lanza en paracaídas sobre la parte superior de un edificio alto, junto a la playa, y aterriza justo en la azotea, sin mayor problema.

El pie del vídeo dice que aterrizó en el techo equivocado, si bien es una afirmación un tanto sospechosa, porque no se ve ninguna otra edificación cercana, así que todo apunta a que fue a propósito.

El paracaidista está grabando toda la escena desde una cámara montada de tal manera que parece flotar sobre él, y finalmente... se enfrenta a lo que parecen ser unos guardias de seguridad que intentan escoltarlo para charlar.

Pero el aventurero, lejos de dialogar, y como si de una película de James Bond se tratara, se encarama a la cornisa y se lanza, logrando que el paracaídas le amortigüe mientras desciende a la playa.

El vídeo, compartido en la cuenta Extreme Official, acumula ya 18,2 millones de visualizaciones y casi 2 millones de 'me gusta', pese a que no es apto para personas con vértigo.