Los famosos y las redes se vuelcan en ayudar a una joven que pide de vuelta su violín robado: "Si lo encontráis, compradlo, yo lo pago"

No hay consuelo para Rocío Medina, una violinista onubense a la que le han robado el instrumento con el que se gana la vida. La joven ha hecho un llamamiento desesperado para que le devuelvan su violín en un vídeo que se ha hecho viral.

"Volvía de unos bolos en Sevilla. Aparqué por la zona de Malvasía, era tarde y estaba cansada. Decidí dejar el violín en el maletero. La mañana siguiente no estaba. Me robaron hasta los tacones que llevé para el concierto. No me podía creer que no estuviera mi violín, abrí y cerré el maletero varias veces para convencerme", contó Medina en Instagram.

Ante el "dolor y la impotencia" que le provocó la pérdida de su violín, la joven pidió ayuda, incluso ofreciendo recompensa para dar con su violín: "Ha viajado conmigo a México, a Qatar, por Europa, por todo el mundo y nunca le he perdido el ojo. Tomé una mala decisión, y ahora no está conmigo".

"Si lo encuentran que se pongan en contacto a través de mi teléfono (685 217 524), que me llamen en cuanto lo vean y si lo venden, que lo compren, que yo les pago lo que les cueste", expresó la artista, aclarando que su instrumento tiene una mancha de barniz en el lado inferior derecho. Su desconsuelo ha recibido el apoyo de muchos músicos, como David de María o Rancapino.