La historia detrás de la pedida de mano falsa en el AVE que se ha hecho viral en Twitter: "En el vagón pensaban que me iba a casar"

En Twitter las historias se viralizan rápido y este pasado jueves 21 una joven pareja recorrió la plataforma tras haberse comprometido en público en un vagón de AVE donde supuestamente se conocieron.

"Un chico le acaba de pedir matrimonio a su novia en el vagón de tren que se conocieron y soy testigo", escribió una usuaria muy emocionada. Al igual que otro internauta: "Que acabo de presenciar una pedida de mano en el tren de Renfe ¡Me muero de ilusión! Enhorabuena a los enamorados".

Ambas compartieron las imágenes en vídeo y es que Alba y Francis, los protagonistas, habían engañado a todos los pasajeros para hacerles creer que lo suyo era amor de verdad.

Un chico le acaba de pedir matrimonio a su novia en el vagón de tren que se conocieron y soy testigo. Besos. pic.twitter.com/cmBolJuEoj — María Martínez-Rivas (@Lapericona_) April 20, 2022

La joven, que es streamer en Twitch y periodista, destapó la mentira en su cuenta y ya acumula más de 20.000 'me gusta': "Creo que hoy es un buen día para hacer directo y contaros cómo ayer me aplaudió todo un vagón pensando que me iba a casar porque mis compañeros son bobísimos".

Creo que hoy es un buen día para hacer directo y contaros cómo ayer me aplaudió todo un vagón pensando que me iba a casar porque mis compañeros son bobísimos pic.twitter.com/i9bTQnkaVJ — Alba (@albihm) April 21, 2022

En dicha emisión reveló que su novio, en realidad, es su compañero de trabajo. Con más colegas volvían de trabajar en Jerez y se les ocurrió pasar el aburrimiento fingiendo una pedida de mano. Aunque Alba asegura que se negó al principio, todo salió rodado.

Uno de los amigos acudió al vagón y contó una elaborada historia de que se habían conocido en el mismo tren hace años y ahora quería aprovechar el sitio para pedirle matrimonio.

Lo más curioso de la actuación es que usaron una funda de auriculares y un anillo que ya llevaba Alba para fingir la caja de joyas habitual de estos casos.

Finalmente, los enamorados dijeron que sí y todos los presentes aplaudieron sin sospechar que habían sido engañar a pesar de que, como señala la propia Alba, ni siquiera se besan tras aceptar la pedida.