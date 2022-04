Las bromas en TikTok son uno de los vídeos más populares, y el éxito suele recaer en la reacción de la persona que la recibe. Es por ello que a los 3,4 millones de usuarios que vieron la publicación de esta tiktoker les apasionó la forma de responder de esta madre y este niño.

Yumara es la joven que publicó el vídeo en el que hizo creer a su madre que estaba comiendo piedras y, además, estaba disfrutándolas enormemente. Con un puñado de piedras, que parecían incluir caramelos, en la mano, empezó a masticar en el coche haciendo mucho ruido.

"¡Ay, qué rabia, no masques, nena!", le espetó su madre, Martina. "¿Quieres un poco?", le preguntó ella, y, sin darse cuenta de que eran piedras, la mujer casi coge una, pero la tiktoker la paró: "¿Te la vas a comer o no? Mama, no me las estropees, que me he tirado toda la mañana recogiendo piedras".

Parece que, en ese momento, se percató de lo que estaba comiendo: "Torcía, ¿qué haces comiendo piedras? ¡¿Qué haces torcía?! ¡¿Qué haces?! ¡Estás endemonia, poseída! ¡Bájate del coche y cómete todas las piedras!".

Complemente aterrorizada por lo que estaba haciendo su hija, la reacción de su madre fue de enfado, pero en el asiento de atrás estaba su hermano pequeño, que sorprendió aún más. "¿De dónde has sacado eso? ¡A ver, espérate, yo también quiero!", dijo el pequeño, con gesto de envidia.

Entonces, abrió la puerta del coche con intención de coger piedras del suelo, pero la cerró rápidamente porque algo había pasado con un animal que pasaba por allí. "Que le he dado un portazo al perro... Que casi lo mato", comentó, mientras su madre y su hermana mayor estaban a lo suyo.