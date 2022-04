La búsqueda de empleo es una tarea ardua y complicada que requiere tanta dedicación como un trabajo. El envío de currículos y correos electrónicos ha de ser constante y cuidado para conseguir una respuesta. Sin embargo, cuando es ironía lo que se recibe, lo que genera es desconcierto.

Así le pasó a Skylar, una tiktoker que se quedó sorprendida con el correo de respuesta que le envió una cadena de restaurantes de Estados Unidos a la que envió su currículum para buscar empleo.

La joven se postuló para un puesto disponible en uno de los locales de San Diego, pero la contestación la dejó tan boquiabierta que decidió compartirla en TikTok y ya acumula más de 150.000 visitas. Y es que no supo si su sarcástico mensaje era una burla o simplemente una manera humorística de rechazarla, con poca gracia, ciertamente.

"Tu currículum ha sido sacado con cuidado de mi ordenador. Imprimí tu currículum en papel de tamaño póster para que todo nuestro equipo pudiera conocer tu historia", le dijeron. "¡Todo el mundo estaba en el borde de sus sillas atentos a cada palabra de tus aventuras pasadas y experiencias maravillosas!".

"Nos lo pasamos muy bien conociéndote a ti y a tu historia, tan bien escrita. Nos encantaría poder conocerte y ponerle cara al nombre", continuaron. "¿Sería usted tan paciente como para esperar una llamada telefónica (lo sabemos, una forma antigua de comunicarse con la gente) de uno de nuestros honorables representantes para poder concertar una cita?".

"Nos pondremos en contacto con usted en breve, ¡gracias por su interés!", concluyeron en el correo de respuesta, sin dejar del todo claro si la llamarían o no. Sin embargo, ella aclaró que "nunca concertaron una entrevista" con ella: "Creo que me mandaron ese correo para asustarme porque no quieren que trabaje allí".