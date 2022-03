Afortunadamente, ha podido recuperarse, pero la tiktoker Shana Oakley ha pasado más de un mes complicado sin poder ver por un ojo por culpa de una chapuza con el bótox.

Esta estadounidense de 30 años explicó en sus vídeos que acudió en enero al neurólogo para aplicarse este tratamiento con el fin de tratarse las migrañas. Sin embargo, parece que un fallo al inyectárselo le provocó ptsosi, una caída del párpado superior.

Durante un mes, apenas podía abrir uno de sus ojos y no podía ver con él. La tiktoker, que ya se había puesto bótox anteriormente por salud y por cosmética, consideró que el neurólogo, al no estar tan acostumbrado a inyectarlo, provocó que se hiciera mal.

Según opinó, si se lo hubiera administrado un esteticista con más práctica, no habría salido mal. "Recibí muchos comentarios de personas que sufrieron ptosis después de que un neurólogo les aplicara bótox médico", aseguró.

"Pensaba que los neurólogos serían más seguros, pero no importa el nivel de formación que tengan, solo importa la frecuencia con la que inyectan a la gente, y los esteticistas lo hacen mucho más a menudo que los neurólogos", explicó.

La mujer se lo tomó con humor y, entre otras cosas, subió vídeos maquillándose el párpado para que pareciera que lo tenía abierto, poniéndose un ojo falso encima o con un parche.

Los comentarios siguieron su estela cómica y le dijeron que parecía el malo de un videojuego, algo que ella secundó. "Sí, parezco la villana de un videojuego", se rio.

Finalmente, logró recuperar la vista, y su párpado volvió a su lugar. "Tardé un mes en poder ver con claridad y como un mes y medio en tener un aspecto normal", explicó. "Seguro que volveré a ponerme bótox cosmético, pero no estoy segura de si me pondré bótox médico porque me han dicho que nunca deje que un neurólogo me inyecte la cara".