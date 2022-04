Por qué el 11 de abril de 1954 está considerado el día más aburrido de la historia

Esta es la pregunta que el informático William Tunstall-Pedoe se planteó un día del año 2010, cuando decidió llevar a cabo una investigación para determinar cuáles habían sido las 24 horas más aburridas, aquellas en las que casi nada muy significativo había tenido lugar, desde principios del siglo XX, recoge Gizmodo.

Para dar con la fecha, el británico, fundador del asistente de voz Evi, parte del equipo creador de Alexa y orgulloso autor del cálculo del día más aburrido de la historia, utilizó True Knowledge, una página creada por sí mismo que contenía más de 300 millones de hechos históricos y que después pasó a ser Evi, para fijar en el calendario la jornada más tediosa.

Entre estos millones de sucesos marcados en la historia, se encontraban eventos trascendentales, nacimientos o muertes de personas relevantes y lugares cruciales anotados en el cuaderno de bitácora mundial para ser recordados generación tras generación.

Así fue como Tunstall-Pedoe dio con el 11 de abril de 1954. Un domingo en el que lo único trascendental que ocurrió fueron el nacimiento del intelectual turco Abdullah Abadar, unas elecciones generales en Bélgica y el fallecimiento del excentrocampista de varios equipos de fútbol ingleses Jack Shufflebotham.

Tras dar con él, el informático se dio cuenta de que ahora ese día siempre será recordado, como no lo había sido antes, "por ser excepcionalmente aburrido", ya que precisamente "este día en particular fue extremadamente notable porque casi no sucedió nada".