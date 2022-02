Una ilusión óptica de una espiral con número se hace viral en redes: nadie se pone de acuerdo con la cifra

Las ilusiones ópticas se vuelven virales en muchas ocasiones a través de las redes sociales, donde los usuarios dan su opinión sobre lo que ven. De hecho, es lo que ha pasado recientemente con un tuit en el que se ve un dibujo con números ocultos en su interior.

La pregunta es sencilla: "¿qué número ves aquí?", se pregunta una tuitera (@srta_rous), que ha compartido la fotografía con la ilusión óptica en su cuenta de Twitter.

Los usuarios de la red social no han tardado en empezar a comentar sus opiniones, todas ellas muy dispares, por lo que no parece haber un consenso claro.

De hecho, la opinión más generalizada es que se trata del número 3452839, es decir, la cifra que han conseguido ver la mayoría y la que más números consigue introducir.

"Cada vez veo más números", han comentado algunos usuarios, mientras que otros han optado por opciones como el número 45823, el 1528, el 628, el 528 o el 52839.