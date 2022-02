La divertida coincidencia del gatito perdido que apareció justo debajo de su cartel de búsqueda

Un gatito perdido se hizo viral por su peculiar manera de reaparecer durante su búsqueda. Al situarse justo bajo su cartel de 'se busca', un usuario que transitaba por la zona localizó al animalito y lo identificó de inmediato, lo que permitió que tuviera un final feliz y regresara con su dueño.

Luis, el pequeño gato que había desaparecido de su hogar correspondiente, estaba acostado en la banqueta de la calle, justo a un lado del poste donde colocaron su cartel con una foto. Desde ahí veía pasar a la gente por la calle, como esperando que alguien lo reconociera y lo recogiera.

"Luis, ¿me parece a mí, o querías que te encuentren?", bromeaba la tuitera que lo localizó, ante cuya pregunta el animal emitió un leve maullido y se puso panza arriba, jugando con la chica.

El otro día encontré un gato perdido y lo devolví a sus dueños, el chabon estaba abajo de su cartel de perdido. pic.twitter.com/aarteiSRo0 — Castoldi. (@camilacastoldi_) February 16, 2022

Gracias a esa casualidad, el animal ahora se encuentra a salvo con sus dueños, que no dudan en enviarle fotografías del pequeño en su día a día, claramente agradecidos por la ayuda mostrada.

Ahora su dueña me manda fotos de Luis 😭💘 pic.twitter.com/6PQcMmjbB8 — Castoldi. (@camilacastoldi_) February 16, 2022

"Los gatos no gobiernan el mundo porque no pueden hacer más", ha comentado otro usuario, refiriéndose a la posibilidad de que Luis terminara ahí a propósito tras reconocerse en el cartel. Y, por supuesto, no han tardado en llegar los memes, abundando aquellos de varios casos de búsquedas y encuentros similares entre las respuestas.

El post va superando los 15 mil retweets y, entre sus miles de comentarios, muchos agradecen a la joven por ayudar al gatito perdido: "Gracias por no ser indiferente".