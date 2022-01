Renuncia a su trabajo en una dramática llamada de teléfono con su jefe y las redes la aplauden

Un nuevo vídeo viral de TikTok le ha dado la vuelta a una de las tendencias más populares de la aplicación. En los últimos meses, se había hecho muy popular mostrar de manera muy natural cómo es trabajar en algunas de las cadenas de comida más populares. Sin embargo, en esta ocasión una usuaria ha mostrado como le comunicaba a su jefe que dejaba su puesto.

Ava, una joven australiana, fue grabada por su mujer amiga cuando discutía con el dueño de la tienda donde trabaja. Aunque no explica muy bien cuál es la situación, no hay duda que la empleada no está contenta por como están funcionando las cosas. Mientras esperaba una disculpa por teléfono, decide autodespedirse.

"Sí, estoy ofendida y dolida, pero quiero que entiendas que hoy es mi último día", reconoce en la conversación sorprendiéndose a sí misma en la manera en la que ha conseguido renunciar a su empleo.

Durante el vídeo se muestran diferentes partes de la pelea, aunque solo se puede escuchar las respuestas de Ava que claramente está enfadada por algún incidente que ha sucedido en el local y ha tenido que arreglarlo ella sola sin la ayuda del dueño.

"Me estáis acosando", le recrimina: "Si al menos te hubieras puesto a mirar los mensajes y me hubieras respondido 'lo siento'". Además, explica que "abre la tienda" todos los días, pero no recibe el reconocimiento que debería por ello.

"Odio la manera en la que me tratas. Encime cobro una mierda para que me trates así. No voy a trabajar más aquí", comenta muy enfadada en el siguiente corte: "Dijiste que me ibas a dar un aumento el año que viene y ya es el año siguiente".

Por el contexto y los comentarios de sus amigos grabando y mirando, parece que el mánager quiere retener a Ava en su puesto de trabajo, pero ella cuelga la llamada dramáticamente dejando clara su postura: "Gracias por nada".

El vídeo tiene más de 7 millones de visitas y muchos aplaudiendo la actitud de Ava que ha reconocido su propia sorpresa al no llorar durante la llamada. "Estaba temblando", ha confesado.