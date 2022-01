Los habitantes de una ciudad se cansan de los abundantes cuervos y deciden utilizar láseres para combatirlos

Los habitantes de una ciudad californiana conviven con miles de cuervos que se han convertido en una molestia pública. Como solución definitiva, han encontrado la que podría ser una posible vía de escape con el uso de la tecnología: los láseres.

Los residentes de Sunnyvale (California) afirman que los cuervos se ven con frecuencia en el centro de la ciudad, cubriendo con sus excrementos las aceras y las zonas de descanso al aire libre.

Los vecinos también se quejaban de que los cuervos hacían mucho ruido por la noche, y el alcalde, Larry Klein, dijo que la ciudad ha probado numerosos métodos para ahuyentar a las aves, pero ninguno ha tenido éxito a largo plazo.

"En cierto modo es fascinante, pero, para ser sincero, no soy un gran fan de ellos. Porque tienden a congregarse en gran número y crean mucho jaleo", explicaba un residente a ABC7.

"En el pasado, hemos tenido halcones, hemos puesto reflectores en nuestros árboles, y nada parece ayudar", comentaba Klein a KGO-TV, y es por ello que la ciudad se está preparando para iniciar un programa piloto de pruebas con láseres verdes para ahuyentar a los cuervos.

Y no se trata de ningún ejemplar elaborado o costoso, al puro estilo Star Wars, sino unos simples láseres verdes de 20 dólares. "Es mucho mejor que gastar cientos de dólares en lavar las aceras cada pocas semanas. O lavar con spray la avenida Murphy por ese riesgo para la salud", añadió el alcalde.

Sin embargo, la Sociedad Audubon del Valle de Santa Clara no percibe el uso de láseres como "una forma razonable de abordar el problema de la superpoblación de estas aves inteligentes". Puede que se vayan durante un tiempo, pero probablemente volverán, según lo señalan.

"Además, los láseres suponen una amenaza de ceguera para las aves que no podemos consentir, así como un riesgo para los humanos y los aviones. Esto debería evitarse como táctica contra la superpoblación de aves en nuestra zona. Abogamos por seguir explorando soluciones que no impliquen el uso potencialmente dañino de los láseres", concluía el el director ejecutivo de la asociación.

Y es que estos láseres pueden cegar a las aves, algo que la asociación percibe como "una sentencia de muerte para estas porque no pueden ver, no pueden volar ni alimentarse adecuadamente". Como opción alternativa, se replantean buscar un método para que no se centralicen todas sobre una sola zona, aunque aún lo están meditando.